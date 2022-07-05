حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات كثيرة تجمع بين مواليد برج السرطان من بينها الرومانسية والاحتكام للقلب على حساب العقل، وتجد الكثير من المشاهير ينتمون لهذا البرج العاطفي من بينهم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

وبحسب علم الأبراج، فإن مولود برج السرطان يعاني من الاكتئاب والحزن عندما ترتفع توقعاته ولا يجد ما يريد، لكنه سرعان ما يعود لطبيعته ويحاول مرة أخرى بفضل امتلاكه شخص طيب القلب بداخله، وأخيرا هذا المولود ذكي جدا يمكنه اكتساب ثقة الآخرين بسهولة.

واليوم الثلاثاء 5 يوليو الجاري، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج السرطان المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع المحيطين بك، وفق خبيرة الفلك.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك.