بريد الوطن .. ولو شاور
كتب:
الوطن
08:56 م | الإثنين 04 يوليو 2022
صورة تعبيرية
ولو شاور بمنديله
ينوَّر قلبى قنديله
ويفتح للهوى طاقة
يصلى الشوق بترتيله
وجوه عنيكى يتوضا
ويرفع كف تبتيله
ورحمة ربى تنزل له
فيشكر فضل تنزيله
صباحك عشق فيروزى
وبسمة ثغرها كنوزى
عيونك فاضحة إحساسى
تدارى وقت ما تعوزى
رزاز البحر يغلبنى
يصحى الشوق يدوبنى
يزلزل كل أركانى
يهد الكون وأنا أبنى
ولو صبَّح أنا أجيله
ينشف دمعى منديله
وقلبى يطير ويرقص له
ويهدى بلمح تسبيله
سامح لطف الله
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