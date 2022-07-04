بريد الوطن .. ولو شاور

ولو شاور بمنديله

ينوَّر قلبى قنديله

ويفتح للهوى طاقة

يصلى الشوق بترتيله

وجوه عنيكى يتوضا

ويرفع كف تبتيله

ورحمة ربى تنزل له

فيشكر فضل تنزيله

صباحك عشق فيروزى

وبسمة ثغرها كنوزى

عيونك فاضحة إحساسى

تدارى وقت ما تعوزى

رزاز البحر يغلبنى

يصحى الشوق يدوبنى

يزلزل كل أركانى

يهد الكون وأنا أبنى

ولو صبَّح أنا أجيله

ينشف دمعى منديله

وقلبى يطير ويرقص له

ويهدى بلمح تسبيله

سامح لطف الله

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