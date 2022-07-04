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محمود مسلم

بريد الوطن .. ولو شاور

كتب:

الوطن
08:56 م | الإثنين 04 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ولو شاور بمنديله

ينوَّر قلبى قنديله

ويفتح للهوى طاقة

يصلى الشوق بترتيله

وجوه عنيكى يتوضا

ويرفع كف تبتيله

ورحمة ربى تنزل له

فيشكر فضل تنزيله

صباحك عشق فيروزى

وبسمة ثغرها كنوزى

عيونك فاضحة إحساسى

تدارى وقت ما تعوزى

رزاز البحر يغلبنى

يصحى الشوق يدوبنى

يزلزل كل أركانى

يهد الكون وأنا أبنى

ولو صبَّح أنا أجيله

ينشف دمعى منديله

وقلبى يطير ويرقص له

ويهدى بلمح تسبيله

                                                     سامح لطف الله 

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