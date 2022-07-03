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محمود مسلم

بريد الوطن.. قطر

كتب:

الوطن
09:43 م | الأحد 03 يوليو 2022
ارشيفية

ارشيفية

لفيت بلاد عديت بلاد

عشان تشوفنى تاخد ميعاد

وده مش أكيد هتشوفنى فيه

أصل انا عيد والنجم دايماً

معروف بعيد

النجم عالى وانا ف العلالى

عشان تطوله تسهر ليالى

أعلى الترند واخدها عند

مابتنافسش وماليش سكند

ولاااا ف بالى

راح اقول جديد ومش هاعيد

بطلوا بس انتو جو التقليد

أنا ديب فمش غريب

أبص ف عينك

أعرفك عدو أو حبيب

                                          محمود خميس الحاوى

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