بريد الوطن .. قيمة الوقت والانضباط فى المواعيد

هناك مثل شائع يقول: «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد»، حوّله الكسالى إلى: «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد طالما ممكن تؤجله إلى بعد شهر»، فحينما نضيع وقتنا بين التردد والتأجيل فإن الفرص تتلاشى بل والحياة كلها تتسلل من بين أيدينا، فالتأخير والتأجيل الذى أصبح سمة الشباب هو أحد أهم المعوقات التى تمنع من التقدم والتطوير فى الحياة، وقد أظهرت دراسة حديثة أن الإنسان لا يندم على شىء فعله بقدر ما يندم على شىء لم يفعله، فمن يستطع التغلب على هذا العدو الشرس المتمثل فى التأجيل والتسويف فإنه سيكون قادراً على تحقيق ذاته، ولأن عمر الإنسان محدود ما بين الولادة والموت وهو قصير نسبياً لكنه يعتبر أثمن ما يملك الإنسان ويجب استغلاله على الوجه الأمثل بالعمل والحكمة والفكر والرؤية، وهناك مثل يابانى يقول: «الرؤية دون عمل حلم، والعمل دون رؤية كابوس»، فإذا جمعت بين الرؤية والعمل ستكون النتيجة ناجحة، ولتحسين أدائك واستعادة ثقتك فى نفسك، يمكنك إدراج إنجازاتك ونجاحاتك وإخفاقاتك، وكلما زادت نجاحاتك ستشعر بالثقة فى النفس، ويعتبر احترام المواعيد والانضباط أهم العوامل المؤثرة فى النجاح والإنتاج، ولا يوجد فى العالم إنسان ناجح إلا كان منضبطاً فى مواعيده.

طه عمر الشلبى

أولاد سراج - أسيوط

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