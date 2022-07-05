نجاد البرعي: الجلسة الأولى للحوار الوطني ثرية ومبشرة

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الأولى ثرية جدا وتعاظمت بحضور مجلس الأمناء المتنوع الذي يمثل كل الأطياف السياسية والثقافية، ما يعطي انبطاعا قويا عما سيكون عليه الحوار.

نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح «البرعي» خلال استضافته على شاشة «اكسترا نيوز» عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهدف من الحوار سياسي في الأصل؛ لتحديد العلاقة بين المكونات السياسية للمجتمع وكيفية تشكيل القوى السياسية والتمثيل السياسي وفقا للدستور والقانون.

مناقشة مستقبل الحوار الوطني

وأشار «البرعي» إلى أن الدستور المصري كوثيقة ثانية يصلح أساسا قويا لبدء الحوار الوطني، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون وثيقة أخرى تضاف إلى مجموعة وثائق؛ منها رؤية مصر2030؛ لمناقشة مستقبل الحوار الوطني.