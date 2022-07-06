مصرع شاب بطعنة في الصدر على يد شقيقين بالمنوفية

لقى شاب يدعى «رمضان.ا.ا» مصرعه على يد 2 من الشباب، بإحدى قرى مركز تلا، حيث تم طعنه بآلة حادة في الصدر أودت بحياته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، وانتقلت قوة من وحدة مباحث تلا إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خلافات سابقة السبب في جريمة القتل

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى «ر.ا.ا» ويبلغ من العمر 23 عاما، ومقيم بعزبة راغب التابعة لدائرة مركز تلا، وتشير المعلومات الأولية، إلى أن المتهمين شقيقان وهما «و.ر» و«ا.ر»، وأن السبب وراء ارتكاب الواقعة هي خلافات قديمة بين الطرفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بقتل شاب يدعى «ر.ا»، 23 عاما، مزارع، وكلف مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.