ضياء رشوان: إقبال كبير من المصريين على الحوار الوطني.. وهدفنا تلبية احتياجاتهم

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إنه متفاجئ بإقبال المصريين على الحوار الوطني لأنه يلبي احتياجاتهم، متمنيا أن تصل نتائج الحوار إلى تشريعات سياسية وإجرائية لتلبية احتياجات المصريين، وحاليا يتم وضع ملامح للجمهورية الجديدة لتجعلها أفضل مما هي عليه الآن؛ ليكون عنوانها العريض «المشاركة معا لنصنع هذه الجمهورية» وهذا يحتاج جهودا من مجلس الأمناء والمتحاورين حتى لا يقول المصريون «ده كلام جرايد» مثلما كانوا يقولون في السابق.

موعد ثاني جلسات الحوار الوطني

وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفي اليوم بعد ختام الجلسة الأولى للحوار الوطني، أن الجلسة الثانية للحوار الوطني تكون يوم 13 يوليو المقبل، مبينا أن الجلسات المقبلة لمجلس الأمناء تضع مواعيد انعقاد الجلسات وهذا يتم بداية من 19 يوليو الجاري وهناك جدول زمني يطرح على الجميع بعد الانتهاء منه.

الجلسات علنية

وأوضح منسق عام الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني علنية ما لم يتم اتخاذ قرار عكس ذلك، وتم بث الجلسة الصباحية اليوم، لافتا إلى أن أولويات القرار تكون عن طريق مجلس أمناء الحوار ويتم طرح أكثر من قضية في أكثر من جلسة نوعية من أجل إنهاء الحوار الوطني في أسرع وقت.

وتابع: «أنا مفهمش يعني إيه كلمة تشكيك، المختلف مشكك بس حر طالما لم يهدد أو يرفض الدستور أو يقتل، ده رأيه وحر فيه، ولم نتلق شروطا من أحد، ولم تطرح قوى سياسية واحدة شروطا ولكن تم طرح ضمانات ويجب التدقيق في المصطلحات لأن بناء الثقة أهم، عقولنا وصدورنا للاختلاف، المختلف ليس مشككا ولا يمكن اتهام متفق أو مختلف في ذمته أو نيته، ولكل شخص من مجلس الأمناء حق التعبير عن رأيه في المؤسسات الإعلامية ولكن هذا رأيه ويعبر عنه، المادة 12 في اللائحة بتقول المنسق العام له حق في الإدلاء ببيانات صحفية أو مقابلات باسم المجلس دون أن يخل ذلك بحق أعضاء المجلس في التعبير عن آرائهم الشخصية في القضية المتفق عليها دون استباق نتائج الحوار، ولا بد أن يسند المختلف رأيه ويعبر عنه لأن الحوار الوطني بين شركاء وتوجد مساحات مشتركة ويجب أن نخلق روحا جديدة».