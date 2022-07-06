وفاة شاب وإصابة شخصين في واقعتين مختلفتين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، واقعتين مختلفتين، جاءت الواقعة الأولى عندما توفى عامل أثناء تواجده بـ«دورة المياه» بالمنزل وسقط مغشيًا عليه ما أدى إلى إصابته ووفاته، وجاءت الواقعة الثانية، عندما اختلت عجلة القيادة بيد سائق نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن ما أدي لانقلابها على جانب الطريق ما تسبب في إصابة شخصين.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوصول «م. ف ع» 35 سنة، عامل، إلى مستشفى العام بالمركز ويقيم بدائرة القسم، جثة هامدة، وتبين وجود سحجة بالوجه ونزيف بالأنف.

وأفاد شقيقه «م ف ع» 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء تواجد شقيقه بـ«دورة المياه» بالمنزل سقط مغشيا عليه ما أدى إلى إصابته ووفاته ونفى وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود سحجة سطحية بالرأس ناحية الأمام نتيجة سقوطه علي الأرض بعد الوفاة، ولا توجد ثمة إصابات أخرى، وأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكته قلبية، ولا توجد شبهة جنائية.

انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي في سوهاج

وفي سياق آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 20 دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج انقلاب سيارة ووقوع مصابين، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «نصف نقل»، قيادة «م ح ح» 28 سنة، سائق، ويقيم مركز ببا ببني سويف، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«ك. أ. م»، 19 سنة، تباع السيارة ويقيم بندر بني سويف، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.