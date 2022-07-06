«بيطري سوهاج» توفر الأختام والمواد الملونة داخل 24 مجزرا مجانيا خلال العيد

انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، من استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توفير كل متطلبات خدمة الذبح بالمجان بالمجازر الحكومية للأهالي لذبح الأضاحي، وذلك خلال أيام العيد منعا للذبح خارج المجازر، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

توفير 24 مجزرا بسوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدى الشبح، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، أنه يوجد 24 مجزرا على مستوى المراكز، ويوجد عدد كاف من الأطباء البيطريين، مؤكدا فتح غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات لتلقي أي شكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

توفير الأختام والمادة الملونة

وأضاف الشبح أنه تم توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، فضلا عن تكثيف حملات المرور على المحال والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك، وذلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية، ومدى ملاءمتها للاستهلاك الآدمي ومتابعة بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وتم إعداد برنامج للمرور على المحال والمطاعم بالتنسق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة.

رفع درجة الاستعدادت القصوى بالمحافظة

وعلاوة على ذلك، تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء بالمجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، فضلا على توفير وتأمين الأختام المستخدمة لختم المذبوحات، وتزويد المجازر بالعمالة اللازمة وأدوات النظافة والإضاءة الكافية، خلال عيد الأضحى المبارك مع متابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر، مع التأكد من نظافة المجازر والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.