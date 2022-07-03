«مياه سوهاج» تقطع خط طما والسلامون لإجراء إصلاحات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج عن قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى سلامون بمركز طما بمحافظة سوهاج اليوم، فضلًا عن ضعف المياه بالأدوار العليا بقريتى مشطا والمدمر بمركز طما بمحافظة سوهاج وذلك اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 بداية من تمام الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة من مساء نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال إصلاح خط مياه 700 مللى.

تلقى شكاوى المياه على الخط الساخن رقم 125

وأوضحت مها غازى، مدير إدارة الإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg

مياه الشرب بسوهاج توفر مياهًا مجانية للمواطنين

وأضافت أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.