استقالة وزير الطفولة البريطاني احتجاجا على أزمات وفضائح «جونسون»

استقال وزير الطفولة البريطاني ويل كوينس، صباح اليوم، بعد استقالة وزيري الصحة والخزانة، احتجاجا على سلسلة أزمات وفضائح تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

استقالة وزير الصحة البريطاني

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، استقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، ما دفع حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أزمة، وقال «جافيد»، إنّه فقد الثقة في قدرة جونسون على الحكم من أجل المصلحة الوطنية بعد سلسلة من الفضائح، قائلا إنّه «لم يعد بإمكانه الاستمرار بضمير حي، والعديد من المشرعين والجمهور فقدوا الثقة في قدرة جونسون على الحكم في الوطن».

وقال وزير الصحة البريطاني في رسالة إلى جونسون: «يؤسفني أن أقول مع ذلك، إنّه من الواضح لي أنّ هذا الوضع لن يتغير تحت قيادتك، وبالتالي فقد فقدت ثقتي أيضًا».