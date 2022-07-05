«الفنون التشكيلية» يفتتح ثلاثة معارض خلال الشهر الجاري.. بينها «الرحايا»

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، عددًا من المعارض الفنية خلال الفترة المقبلة، بينها معرض الفنانة هناء أشعيا «أيديولوجيات وثقافات»، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، في تمام الساعة 7 مساء يوم الأربعاء، الموافق 20 يوليو 2022، ويستمر المعرض حتى يوم 30 من نفس الشهر.

معرض الفنان محمد الصياد

ويشهد يوم 20 يوليو الجاري، أيضا، افتتاح معرض الفنان محمد الصياد، بعنوان «أبعاد الحركة والفراغ»، في تمام الساعة 7 مساء، في مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، على أن يستمر المعرض حتى يوم 30 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه، يوميا من الساعة 9 صباحًا، إلى الساعه 9 مساءً، ما عدا يومي الإثنين والجمعة.

معرض عزة فخري «الرحايا»

ومن المقرر افتتاح معرض الفنانة عزة فخري بعنوان «الرحايا»، في تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء، الموافق 19 يوليو 2022، في قاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث، بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 30 من الشهر ذاته.

وتفتح القاعة يوميا من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 ظهرا، ومن الساعة 5 مساءً، إلى الساعة 9 مساءً، عدا يوم الجمعة.

يُذكر أن وزارة الثقافة، أعلنت استعادة لوحتين تشكيليتين نادرتين، إحداها للفنان الرائد صلاح طاهر، بعنوان «الريف»، والثانية للفنان صالح رضا، بعنوان «دائرة وجذع»، وهما من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث، وتمت إعارتهما خلال سبعينيات القرن الماضي.

واستردت الوزارة، مؤخرا، لوحة «من وحي فنارات البحر» للتشكيلي الرائد عبد الهادي الجزار، وقررت الوزارة عرض اللوحات بمتحف الفن الحديث في إضافه جديدة لمقتنياته.

وعقّب خالد سرور، على استعادة اللوحات، قائلا إن البيان التحذيري الذي نشره قطاع الفنون التشكيلية، نجح في لفت الأنظار لأهمية تسليم الأعمال الفنية المفقودة الخاصة بالدولة إلى وزارة الثقافة.