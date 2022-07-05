تفاصيل أول لقاء بين محمد عادل وأسرته في محبسه.. «هانجيب لك أكبر محامي»

كشفت مصادر مقربة من أسرة الطالب المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أن والدة المتهم حرصت على زيارة ابنها في محبسه في سجن جمصة، بمحافظة الدقهلية، أمس برفقة شقيقتيه وتعد أول زيارة للمتهم بعد قرار إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

الدعم والمساندة النفسية للمتهم

كشفت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن الأم أكدت لابنها المتهم محمد عادل، أنها ستقف بجواره وتدعمه وسيتم توكيل أحد المحامين الكبار في النقض على القضية، معبرة عن تفاؤلها بعد حدوث تعاطف معه وأن محمد طالب مجتهد ومطالبات بدفع دية إلى أسرة الطالبة نيرة مقابل العفو عن المتهم.

حضور الأسرة جلسة النطق بالحكم

وأوضحت المصادر أن الأسرة تحدثت معه أن عليهم دور كبير في الدعم والمساندة النفسية لابنهم، وأن في حالة عدم قبول النقض فهم راضون بقضاء الله وقدره، وأكدت الأسرة أنها سوف تحضر جلسة الأربعاء المقبل، والمقرر فيها النطق بالحكم على ابنهم بعد أخذ رأي المفتي في إنزال عقوبة الإعدام على المتهم.

وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قد أحال أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وحدد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم، وذلك بعد أن انتهت من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.