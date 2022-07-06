أبرز المعلومات عن اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2022- 2023

تواصل الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والملك سلمان»، استعداداتها لاختبارات القبول بمختلف الكليات للعام الجامعي 2022-2023، وفقاَ للضوابط و الإجراءات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاستعداد لإجراء اختبارات القبول للمجموعة الثانية التي حجزت اختبارات القبول 2022 للتقدم والالتحاق بكليات الجامعة.

الجامعات الأهلية الجديدة 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن اختبارات القبول للجامعات الأهلية 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

** اختبارات القبول لكليات جامعات «الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة».

** تنسيق الطلاب بـ الجامعات الأهلية يكون بعد اجتياز اختبارات القدرات واستكملوا رفع كل المُستندات المطلوبة والشهادة الحاصلين عليها وإجراء معادلة المجموع الاعتباري بعد تحقيق الحد الأدنى الذي يقره المجلس الأعلى للجامعات.

اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2022

** إخطار الطلاب الذين تمّ تحقيق رغبتهم الأولى، عبر المنظومة الإلكترونية للتنسيق.

** اختبارات القبول لكل تخصص وقطاع، مثلاً القطاع الطبي يشمل مجالات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

** أداء اختبارات القبول يكون بإحدى الجامعات الأهلية أو عن بعد من خلال حساب الطالب الإلكتروني.

**بعد انتهاء عمليات الاختبار و ظهور النتائج النهائية للثانوية العامة أو الشهادات المعادلة وإتمام عملية المعادلة سيتمّ عمل التنسيق وإبلاغ الطالب بنتيجة الترشح.

** بعد القبول يجب على الطالب تسليم أصول الشهادات و المستندات و دفع مصروفات الفصل الدراسي الأول خلال المدة المحددة للطالب بعد الترشيح وفي حال تجاوز هذه المدة سيتمّ إلغاء ترشيح الطالب وشطبه من المنظومة ولن يسمح له بالترشح مرة أخرى.

** عقد الجولة الثانية من الاختبارات عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.