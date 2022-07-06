السيسي: «شركة العاصمة عايزة تأجرلنا منشآت الحي الحكومي بـ4 مليارات جنيه في السنة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحويل الدولة المصرية من التعامل الورقي للتعامل الرقمي تكلف أرقاما كبيرة، «الدولة المصرية لما تحول الدولة من دولة كانت بتشتغل ورقي لدولة بتتعامل رقمي، وإحنا شغالين دلوقتي نخلي جزء من العمل اللي بيتم يكون في ذكاء اصطناعي، كل ده كلفنا كام وبنقول كدا علشان نحول الدولة الموجودة دلوقتي لجمهورية جديدة، فإحنا اتكلفنا أرقام كبيرة جدا، الحكومة دفعت من ده كام؟.. شركة العاصمة الإدارية عاوزة تأجرلنا منشآت الحي الحكومي بـ4 مليارات جنيه في السنة».

السيسي: فلوس المشروعات من الدولة والحكومة

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: «الناس كانت بتتكلم وتقول بتجيب الفلوس دي منين؟ وكل ده من فلوس الدولة والحكومة، إحنا صادقين جدا وشفافين، وبالنسبة لمواردنا معندناش غير الأفكار، والشركة بتاعت العاصمة عملت الشغل ده من خلال مواردها الذاتية، وعملت الشغل وبتقول هأجر».

الرئيس: شركة العاصمة تمتلك 40 مليار جنيه في البنوك

وقاطع وزير المالية الرئيس قائلا: «ما أنا بدفع ضرائب وجمارك على أي حاجة»، ليرد الرئيس ضاحكا: «ادفعها وخد ما هو من حقك، وحد يقولي ما كان في شركات قبل كدا مبتكسبش، طيب عارفين شركة العاصمة دي عندها كاش في البنوك كام؟، وعندها ائتمان محتمل كام؟.. كاش 40 مليار جنيه في البنوك ومستحقات زيهم وأكتر، وبقول كدا علشان كتير من اللي بيسمعوني بيسألوا».