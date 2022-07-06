الرئيس السيسي: ميكنة الحي الحكومي كلف الدولة 100 مليار جنيه

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الاتصالات أثناء حديثه بحفل افتتاح مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «أنت متكلمتش عن المنشآت اللي اتعملت فيها مراكز البيانات العملاقة اتكلفت كام، وبقول كدا علشان الناس اللي موجودة وتسمعني، التبادلي لوحده متكلف بنية إنشائية 10 مليار جنيه، والتاني أكتر».

وأضاف الرئيس السيسي: «بقول كدا علشان عاوزين نعرف الناس منين وبكام، المراكز دي معمولة ومحصنة ولا يمكن الاقتراب منها خالص بأي شكل من الأشكال، وعاوزين تتعمل بالطريقة دي، المركز الواحد متكلف 10 مليار جنيه إنشاءات مدنية علشان نحط فيها الخوادم الرئيسية اللي اتعملت في الموضوع».

الحي الحكومي المميكن

وتابع: «وزير الاتصالات اتكلم عن التكلفة المالية للشبكات اللي جوة المركز ومش الشبكة اللي بتتصل بـ20 آلاف مركز، اللي بتتربط بيها الدولة أو الحي الحكومي، وعلشان نعمل ده للدولة، ونخلي الحي الحكومي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم للدولة المصرية سواء عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللي اتعمل لـ50 ألف موظف، ثم الشبكة المؤمنة، بنتكلم في 100 مليار جنيه، ولا أبالغ».