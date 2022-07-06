نصيحة بهاء الدين محمد لكل فنان موهوب: بلاش الفهلوة

وجّه الشاعر بهاء الدين محمد، رسالة إلى كل فنان يمتلك موهبة ومازال في بداية مشواره الفني، مطالبًا إياهم بالابتعاد على ما أسماه بـ«الفهلوة» في هذا المجال، والتركيز على الجودة من أجل صناعة تاريخ يفخر به مستقبلًا وبعد مرور الزمن، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الشاعر بهاء الدين محمد: مفيش حاجة اسمها الناس عايزة كده

وكتب الشاعر بهاء الدين محمد، عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: لكل فنان موهوب في بدايته و تايه، سيبك من الصنعة والفهلوة، واعمل فنك اللي من قلبك وماتخافش، وطالما فنان هتنجح وتحقق أحلامك.

وأضاف بهاء الدين محمد: «لأن الموضة بتفوت ولا تترك أثرًا ولا تعمل تاريخ ابدأ صح، أنا كنت ولسه بكتب اللى بحسه وبأصدقه ومفيش حاجه اسمها الناس عايزه كده، لأن الناس أهم وأعمق وأصدق من كده».

يكشف عن التحديات التي يواجهها في حياته

وتابع: الناس دائمًا بينتظروا الجديد اللى بيصور ويجسد مشاعرهم وحياتهم وتفاصيلهم، وفي بدايتي تعرضت لكل أنواع التحدي علشان كانت الأغنية وقتها كان أغلبها كلمات بسيطة ومنها الهايف وممكن نقول سطحي، وكان التوزيع واللحن السهل هو الأهم.

وأضاف الشاعر بهاء الدين محمد بقوله: كانت أفكاري وقتها غريبة وجريئة ولم استسلم وفرضت أفكاري بنجاحها ولقيت اللي احترم إصراري من فنانين ومنتجين وجماهير لحد ما حققت الهدف.

وطلب من متابعيه بتذكر أسماء الأغنيات التي سبق وقدمها مع كبار المطربين بقوله: أغانيا اللي عايشة هى اللي تكوينها فكرة واحساس، وإثبات لكلامي كل حد عايش مع أغنية ليا يكتب اسمها علشان الناس اللي مش عارفة تعرف إن المستمع برضه فنان.

واختتم بكلامه قائلًا: والجديد إن شاء الله أهم من اللي فات وده وعد واللي مش فاهم يمسك في إيد اللي فاهم بس كده.