بعد الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف.. كيف ينفذ حكم الإعدام؟

شهدت الدقائق الماضية، النطق بالحكم الفاصل على محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، وهو الحكم بالإعدام.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كيفية تنفيذ حكم الإعدام، والمراحل التالية في حياة المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، عقب الحكم عليه بالإعدام.

يتساءل الكثيرون عن كيفية تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليه، وهل يحضر أحد من أسرة المحكوم عليه، أو أسرة المجني عليه تنفيذ حكم الإعدام.

وفلن يحضر أحد من أسرة المحكوم عليهم بحكم الإعدام، أو أحد من أسرة المجني عليهم تنفيذ حكم الإعدام، كما أنه لن يتم إخبار أسرة المحكوم عليه، بموعد تنفيذ حكم الإعدام.

تنفيذ الإعدام بعد صلاة الفجر

كما أنه لا يتم إخبار المحكوم عليه بالإعدام، بموعد تنفيذ حكم إعدامه، حيث أنه يتم تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليه، عقب صلاة الفجر مباشرة.

ويتم فتح باب غرفة المحكوم عليه بالإعدام، عقب صلاة الفجر مباشرة، وقيام المحكوم عليه بأداء صلاة الفجر، ومن ثم تكبيله من اليدين والقدمين.

من الغرفة إلى طبلية الإعدام

ثم بعد ذلك يصطحبه فردا أمن ومشرف إلى غرفة تنفيذ حكم الإعدام «طبلية عشماوي»، وذلك بحضور مأمور السجن الذي سينفذ حكم الإعدام، مندوب من وزارة الداخلية، عضو من النيابة العامة، طبيب السجن، طبيب شرعي أو طبيب عادي تنتدبه النيابة العامة، شيخ لتلقينه الشهادة، أو قس لتلاوة الصلوات على الجاني قبل تنفيذ العقوبة.

ومن ثم يلقي مأمور السجن نص الحكم على المتهم، ثم يقوم «عشماوي» القائم بتنفيذ الحكم، بقياس وزن المتهم، وقياس قطر رقبته، وطوله، لاختيار نوع الحبل المناسب لتنفيذ عقوبة الإعدام، حتى لا يحدث أي خطأ في التنفيذ.

ومن ثم يتم سؤال المتهم هل لديه أي رسالة أو وصية لأحد من أفراد أسرته أو لأي شخص، ومن ثم يمليه ويسلم لأسرته.

وبعد ذلك بدقائق معدودة يتم تنفيذ الحكم، حتى يتوقف جسم المتهم عن الحركة تماما، ثم يتم إنزاله، ومن ثم الكشف عليه من قبل طبيبين، وفي حالة وفاته، يتم وضعه في ثلاجة الموتى داخل السجن، ومن ثم إبلاغ أسرته بوفاته كي يتمكنوا من إنهاء تصاريح الدفن واستلام الجثة.