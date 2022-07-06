حالة واحدة لا يعدم فيها المتهم بقتل نيرة أشرف.. محامي الضحية يكشف مفاجأة

ساعة واحدة تفصلنا عن محاكمة تاريخية لإحدى أسرع محاكمات جرائم القتل، للطالب محمد عادل، المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، بعدما نحرها بوضح النهار أمام الجميع، انتقامًا لحبه بحسب ما ذكره، تاركًا إياها غارقة بدمائها بعدما طعنها أكثر من 17 طعنة نافذة أودت بحياتها، في جريمة تعد من أبشع الجرائم خلال الآونة الأخيرة.

حالة واحدة لا يُعدم فيها المتهم بقاتل نيرة أشرف

وقبل حكم المحكمة، أكد أحمد حجازي، محامي نيرة أشرف، إن أمر جمع الأموال لدفع الدية، الذي تحدث عنه ونادى به بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا يغير في مسار القضية، أو الحكم: «الأهل مش هياخدوا دية، ومهمتنا إننا نجيب حقها، والحق هو القصاص العادل، إعدام المتهم، عشان نحمي من جرائم تانية ومتتكررش».

وأوضح «حجازي» خلال حديثه لـ «الوطن»، إن هناك حالة واحدة لا يُعدم فيها المتهم بقاتل نيرة أشرف، وهي أن يُثبت إصابته بمرض عقلي يؤكد إنه شخص غير واعٍ: «الكلام ده لو اتعرض على مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية، وطلع إنه مصاب أو بيعاني من مرض عقلي، ومش أي مرض لازم يكون بيعاني من مرض يقول إنه مش بعقله وده المستشفى تثبته، لكن هو طبيعي واعترف بده».

وتابع المحامي: «المحكمة استجوبته من قبل وتركت له الفرصة للكلام، وقال إنه في كامل قواه العقلية ومش مدمن، غير إنه قال دوافع وأثبت نيته في القتل مع سبق الإصرار والترصد».

الجدير بالذكر، أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثوا عن تعاطفهم مع المتهم محمد عادل وأسرته، ما أثار التفاؤل في نفوس الأسرة، خاصة مع المطالبات بدفع «ديّة» إلى أسرة الطالبة نيرة أشرف، مقابل العفو عن المتهم، وسط الحديث عن احتمالية قبول المحامي المعروف فريد الديب، مهمة الدفاع عن المتهم.