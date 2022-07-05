«كنت عاوز الشقة باسمي».. إحالة المتهم بقتل والدته في السلام إلى الجنايات

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة إحالة متهم بقتل والدته، ووضع جثتها داخل جوال لمدة 3 أيام في منطقة السلام، إلى محكمة الجنايات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما طلب المتهم من والدته كتابة الشقة السكنية محل إقامتهما بمنطقة السلام باسمه في الشهر العقاري، لكنها رفضت، مع العلم أنه دائما ما كان يطالبها بذلك، وأثناء إحدى المرات طلب منها أن ترسل شقيقته لتعيش في بلدتهم بإحدى محافظات مصر، وأن تكتب له الشقة باسمه مرة أخرى، لكنها قابلت طلباته جميعها بالرفض ما جعله يشعر بالغضب والكره تجاهها.

وبعد مرور أيام، جدد المتهم طلبه بتسجيل الشقة لتبدأ المشاجرة بين الأم ونجلها، إلا أنه كان يحمل لها الكثير في جعبته، إذ خلع حزام بنطاله، وربطه حول رقبتها، ثم قام بالتضييق عليها، فلفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

وضع الجثة أسفل السرير

حالة من الصمت والسكون غلفت المكان، بعدما ارتكب القاتل جريمته قبل دقائق معدودة، إذ فكر في طريقة بشعة للتخلص من جريمته، فوسوس له الشيطان ليضع جثة والدته داخل جوال، ووضعها أسفل سرير غرفة النوم.

وعقب ذلك هاتف أقرب أصدقائه ليقص عليه ما حدث، فانتقل مسرعا إليه ليعلم أنه قتل والدته بالفعل، فقرر ألا يخبرا أحدا آخر وأن يتركا الأمور تسير كما هي.

شك الأهالي في غياب السيدة الستينية بشكل مفاجئ، وقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية في مركز السلام تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باختفاء سيدة وشكهم في مصرعها على يد نجلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بعدما حصلت على إذن من النيابة العامة بكسر باب الشقة، وتبين وجود جثة السيدة المسنة أسفل سرير غرفة النوم.

وبعمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن نجلها هو المتهم، وتمكنت قوات المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب رغبته في تسجيل الشقة باسمه في الشهر العقاري، وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، كما أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.