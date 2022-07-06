تفاصيل حفل هاني شاكر في لبنان بعد استقالته من نقابة الموسيقيين

بعد قرار الاستقالة من الفنان هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، قرر أن يلتفت لمشواره الفني، ويستعد لإحياء حفل جديد في لبنان، يوم 17 يوليو الجاري، ويعتبر ذلك الحفل الأول بعد قرار الاستقالته.

وشارك هاني شاكر بوستر الحفل مع متابعيه عبر حسابه الشخصي «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 17 يوليو في صيدا بـ لبنان».

استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة الموسيقيين

الفنان هاني شاكر أعلن تقديم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وعبر عن حزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد يوم تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لعازفي الإيقاع ونقيب المهن الموسيقية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا حد، حيث عبر عدد من الموسيقيين عن استيائهم الشديد من ذلك الخبر، وتوافد عشرات الموسيقيين، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، خلال ساعات، كنوعٍ من الضغط على الفنان هاني شاكر، النقيب السابق، للتراجع عن استقالته.

فتح باب الترشح على منصب النقيب خلال 15 يوما

بهذه الاستقالة سيتم خلال الأيام المقبلة فتح باب الترشح على منصب النقيب خلال مدة 15 يوما، وذلك بعدما أرسل هاني شاكر استقالته مكتوبة مع مدير أعماله حمادة نبيل وتم تسليمها لوكيل النقابة حمادة أبو اليزيد .

مطالبات في واقعة الاشتباكات بالمؤتمر الصحفي

وقد طالب الأعضاء من نقابة المهن الموسيقية التحقيق فى واقعة الاشتباكات التي وقعت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأسبوع الماضي، والذي خُصص لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، واعتذاره لشُعبة الإيقاع، بحضور هاني شاكر، و ناشدوا بتحويل من تسبب في استقالة هاني شاكر، إلى التحقيقات، وإيقافهم عن العمل، موضحين، أنهم ظهروا بشكلٍ أساء لأعضاء النقابة كافة.