القبض على طبيب مفصول نصب على سيدة في 92 ألف دولار.. ادعى مخاطبة الأموات

ألقت أجهزة الأمن، القبض على طبيب مفصول استخدم حيلة مختلفة في عمليات النصب وهي ادعائه مخاطبة الأموات، ومن بين ضحاياه إحدى السيدات التي استولى منها على مبلغ يقدر بـ92 ألف دولار.

رصدت مباحث الأموال العامة، ادعاء أحد الأشخاص بقدرته على مخاطبة الأموات؛ للنصب والاحتيال على المواطنين، وبالفحص أمكن التوصل إلى إحدى السيدات من ضحايا المتهم، والتي أفادت بقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليها في مبلغ يقدر بـ92 ألف دولار، زاعما بأنه سيتبرع به للفقراء والمساكين ولكنه تحصل عليها لنفسه.

ضبط المتهم وشريكه في عمليات النصب

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم طبيب مفصول، يقيم بمحافظة القاهرة، والذي قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته وبمواجهته اعترف بالواقعة، بالاشتراك مع أحد الأشخاص وتم ضبط الآخر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.