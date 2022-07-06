شقق تمويل عقاري من بنك مصر بفائدة متناقصة 8%.. تعرف على الشروط

أعلن بنك مصرعن قرض تمويل عقاري بفائدة مالية قيمتها 8% متناقصة لمدة 25 سنة، لأصحاب المهن والأنشطة التجارية ولأول مرة أصحاب الشركات غير المكودة.

شقة سكنية بالتمويل من بنك مصر

أوضح بنك مصر أن قرض التمويل العقاري للحصول على شقة مشطبة كاملة يتم تمويله لصاحب القرض العقاري بنسبة 80% ويمكن تقسيط القرض العقاري من 5 إلى 25 سنة بقسط شهري.

قرض التمويل العقاري من بنك مصر

ونشر بنك مصر بيانا رسميا قال فيه إن قرض التمويل العقاري للحصول على شقة سكنية كاملة التشطيب يجب ألا يقل دخل الأعزب فيه عن 40 ألف جنيه سنويا و50 ألف جنية للأسرة، وقيمة الشقة المطلوب تمويلها لا يزيد سعرها عن 2.5 مليون جنيه، ويبدأ قيمة قرض التمويل العقاري من 200 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، كما يتم التأمين الكامل على الحياة والعجز الكلي بواسطة وثيقة تأمين يمنحها بنك مصر.

وأضاف بنك مصر فى بيان رسمي أن قرض التمويل العقاري له عدة شروط، فيجب أن تكون الشقة بغرض السكن الدائم وليس السياحي او الموسمي، ويجب أن تكون كاملة التشطيبات والمرافق، وأن يكون العقار الموجود به الشقة قائم ومرخص ولا يوجد عليه أية مخالفات.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري:

صورة بطاقة رقم قومي للزوج والزوجة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز).

صورة من البطاقة الضريبية.

صورة من ترخيص مزاولة المهنة.

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

صورة من البطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي لصاحب القرض في البنك لآخر 6 أشهر.

شهادة من الضرائب تبين دخل صاحب القرض العقاري الذي اتخذه أساسا لمعاملته الضريبة لآخر 3 سنوات.

وذكر البنك أنه يمكن الحصول على شقق دار مصر ومشروع جنة التابع للحكومة في خطة التقسيط العقاري وتنطبق عليها الشروط.