نشر 286 كاميرا لمراقبة مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا

أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بلجان الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية، بمادة أشغال النجارة، وطلاب الفرق الثانية والخامسة لطلاب الصيدلية الإكلينيكية، والفرقة الثالثة للصيدلة، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية، تفقد خلالها انتظام سير أعمال الامتحانات، ومدى التزام الطلاب بتطبيق التعليمات التي تقرها الجامعة على الطلاب، داخل لجان الامتحانات.

غرف كاميرات لمراقبة قاعات الاختبارات الإلكترونية

كان في استقبال رئيس الجامعة، خلال جولته بمركز الاختبارات الإلكترونية، كل من الدكتورة أمل أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتور محمد عبدالعزيز، عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل، نائب مدير المركز، ووكلاء الكليات ومراقبي الامتحانات.

شملت جولة رئيس جامعة المنيا بمركز الاختبارات الإلكترونية، تفقد غرف كاميرات المراقبة لقاعات مركز الاختبارات الإلكترونية، والتي تحتوي على 286 كاميرا و13 شاشة عرض، لمتابعة ومراقبة العملية الامتحانية بالمركز.

انتظام سير الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية

وأكد رئيس جامعة المنيا أن كافة قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية قد تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، مشيراً إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية يقوم على مدار اليوم، من الساعة 9 صباحاً وحتى الثالثة عصراً، باستقبال طلاب القطاع الطبي لأداء الاختبارات الإلكترونية، التي بدأت لطلاب كلية الصيدلة السبت الماضي، ويتبعها طلاب طب الأسنان في الثامن من يونيو الجاري، والتمريض في 11 من نفس الشهر، ثم الطب في 22 من الشهر الجاري.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم في كليات الجامعة الـ20، مؤكداً على الحرص الكبير الذي توليه الجامعة، لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقاد الامتحانات.