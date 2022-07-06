رئيس «مستثمري العاشر»: مصر تعيش أزهى عصورها في تحسين مناخ الاستثمار

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية كل من سيرجى تيرنيف سفير دولة بيلاروسيا، وإدوارد سولو سفير دولة ألبانيا بالقاهرة، مع وفود من سفراء الدولتين؛ لبحث أوجه التعاون الاقتصادية وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الذي أبدى تطلعه إلى مزيد من التعاون الاستثمارى بين مصر والدولتين، بحضور أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة والسيد بسيونى رئيس لجنة التعاون الدولي، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.

واستعرض الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال الاجتماع، كافة الأنشطة الصناعية والاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان، التي تضم كافة الأنشطة الصناعية في مختلف المجالات والقطاعات، إذ تضم المدينة أكثر من 6 آلاف مصنع وتساهم بقرابة 30% من إجمالي صادرات مصر.

مصر تمر بأزهى عصورها

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر، أن مصر تمر بأزهى عصورها في تحسين مناخ الاستثمار ووتوافر البنية التشريعية المُحفزة للحفاظ على رؤوس الأموال، التي تعتبر أحد أهم الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية ولايته في عام 2014.

وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية شهدت مصر تحقيق إنجازات حقيقية غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية جعلت مصر قِبلة الاستثمار المحلى والأجنبى في الشرق الأوسط بدأ من تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى وبناء مصر الحديثة.

تسهيل كافة أوجه التعاون المشترك

من جانبه، أكد أيمن رضا الأمين العام للجمعية، أن الجمعية على أتم الاستعداد لتسهيل كافة أوجه التعاون المشترك لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع الدولتين، موضحة بأن العاشر من رمضان تعد أكبر وأقدم مدينة صناعية في الشرق الأوسط.

وأكد سفراء الدولتين بالقاهرة عن تطلع دولهم لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات، موجهين دعوة مستثمرى العاشر من رمضان لزيارة الدولتين، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات شهرية بين الجمعية وسفارة بيلاروسيا للتنسيق حول زيادة التبادل الاقتصادى بين البلدين.