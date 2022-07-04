منها الاستثمار طويل الأجل.. 5 طرق تحميك من آثار التضخم المرتفع

يتسبب التضخم القياسي وأسعار الغاز المرتفعة في إحداث فوضى في محافظ العديد من الأشخاص، حيث ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يشعرون بآثار التضخم إلى درجة عالية وفقًا لاستطلاع حديث أجرته منصة أبحاث المستهلك «أتست».

ارتفع عدد أولئك الذين يصفون تأثيرات التضخم بأنها «عالية جدًا» بنسبة 5.6% في يونيو إلى 30.5٪ عن الشهر الماضي، وليس هذا مفاجئًا مع ارتفاع متوسط ​​السعر لجميع السلع بأكثر من 11٪ في العامين الماضيين، وفقًا لشركة المراجعة المتحركة Move.org، بحسب CNBC.

وقالت شركة Move.org، إن أسعار جميع أنواع البنزين ارتفعت بنسبة 48٪ في العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 10.75٪ في العامين الماضيين.

لا يمكن للمستهلكين التحكم في التضخم، ولكن يمكنهم اتخاذ قرارات مالية تساعد في الحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 نصائح لتقليل الآثار السلبية للتضخم الآن وفي المستقبل، بحسب CNBC.

1. تعامل مع نفقاتك

يوصي Rob Stevens خبير مالي، باستخدام تطبيق هاتف ذكي مجاني يتزامن مع حساباتك المصرفية وبطاقاتك الائتمانية، بهذه الطريقة يمكنك أن تكون على دراية بإنفاقك على أساس الوقت الفعلي وإجراء التعديلات حسب الحاجة، كما قال هناك العديد من التطبيقات المجانية للاختيار من بينها.

2. خفض الإنفاق

التخفيضات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا بشكل عام، حاول شراء منتجات عامة والتي تميل إلى أن تكون أقل تكلفة من العلامات التجارية عندما يكون ذلك ممكنًا، وقال إنه يمكنك أيضًا التفكير في إلغاء بعض خدمات البث التي تم شراؤها أثناء الحجر الصحي.

يفكر 35٪ من الأمريكيين في القيام بإلغاء بعض خدمات البث التي تم شراؤها أثناء الحجر الصحي، وحتى الأثرياء هم أكثر عرضة لاتخاذ هذه الخطوة الآن، وفقًا لاستطلاع CNBC Millionaire الأخير، وخاصة أصحاب الملايين الأصغر سنًا.

3. معالجة الديون ذات معدلات الفائدة المتغيرة

يقول جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في Bankrate.com، يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ومن المرجح أن يفعل ذلك مرات أخرى، مما يعني أن تكلفة الديون ذات الفائدة المتغيرة ستستمر في الزيادة وسداد هذه الديون أو دمجها في دين منخفض الفائدة الثابتة هو وسيلة للتحوط من آثار التضخم. بحسب CNBC.

4. فكر في استثمارات طويلة الأجل

يرى جون كامبل، رئيس تخطيط الثروة بالمنطقة الشرقية في إدارة الثروات الخاصة بالبنك الأمريكي، أنه من أجل التغلب على التضخم يجب أن يكون إجمالي عائدك أكبر من إجمالي الزيادة في تكلفة المعيشة، وأنن إحدى طرق تحقيق هذه النتيجة هي القيام باستثمارات طويلة الأجل.

5. الاستثمار في الوظائف وإمكانات الدخل

قال ماكبرايد إن الوقت مناسب الآن للتفكير فيما يمكنك فعله لزيادة قوة أرباحك، هل هناك مهارات يمكنك فعلها أو شهادات يمكنك الحصول عليها أو تدريبات يمكنك التسجيل للحصول عليها ستؤدي إلى رواتب أعلى في المستقبل؟ في حين أنه قد لا يكون عائدًا فوريًا إلا أن هذه الخطوات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة الأجور وهي طريقة لتعويض التكاليف المتزايدة الناجمة عن التضخم، والاستفادة منها على المدى الطويل.