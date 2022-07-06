تفاصيل قرض اكسبريس من بنك مصر.. بفائدة 5% ويصل إلى مليوني جنيه

بعد موجة رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مستوى العالم، لمواجهة أزمة التضخم في الأسعار من بينها المركزي المصري، الذي رفع سعر الفائدة خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة 300 نقطة بما يساوي 3% على الإيداع والاقتراض، تواصل الدولة دعم المشاريع وتنميتها، للنهوض بالاقتصاد، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، عن طريق مبادرة البنك المركزي المصري، بفائدة 5% متناقصة من خلال البنوك الحكومية.

قروض المشروعات الصغيرة من بنك مصر

يأتي بنك مصر، ضمن البنوك المشاركة بالمبادرة، إذ يقدم قرض اكسبريس للمشروعات الصغيرة، وتنفذ فيه سعر الفائدة المنطبق على الأفراد، الذين تنطبق عليهم تعليمات البنك المركزي، لإنشاء مشاريعهم الخاصة، وتحديد سعر الفائدة 5% للأنشطه الخدمية والصناعية.

وذكر بنك مصر، فى بيان رسمي، أن تمويل المشروعات الصغيرة، تطبق فيه سعر الفائدة المقرر، ليكون السعر النهائي متضمنا المصروفات الخاصة بالاستعلام، والـ«I-Score» والإفلاس والبروتستو.

2 مليون جنيه في 5 أيام

يمنح البنك، قرض المشروعات الصغيرة خلال 5 أيام، بدءا من تاريخ استيفاء المستندات، التي تم تقليص عددها إلى 5 مستندات أساسية لتسريع وتسهيل الإجراءات على طالب القرض، ويتم تمويل كل أنواع المنشآت الفردية، وشركات الأشخاص في جميع الأنشطة، سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، والتي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه، حتى أقل من 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قرض تمويل المشروعات الصغيرة، تبدأ قيمته من 100 ألف جنيه، إلى 2 مليون جنيه، لتمويل الأنشطه القائمة.

تقسيط قرض المشروعات الصغيرة

حدد بنك مصر، قيمة تقسيط قرض تمويل المشروعات الصغيرة، إذ كان رأس مال عامل فقط، يتم تقسيط القرض من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بدون فترة سماح، وإذا كان القرض لدفع قيمة آلات ومعدات للمشروع، يقسط على 60 شهرا، متضمنة فترة سماح بحد أقصى 3 أشهر، إذ تتراوح قيمة تمويل المشروعات الصغيرة، بين 80 و100% من قيمة المشروع.

مستندات قرض اكسبريس من بنك مصر

- صورة طبق الأصل حديثه من السجل التجاري.

- المعاملات المالية للفرد أو الشركة في آخر سنة.

- موقف ضريبي و تأميني.

- بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة/ الشركاء المتضامنين.

- بطاقه ضريبية.

- عقد التأسيس أو آخر عقد تعديل.

- سجلات الموردين (عدد 2 مورد على الأقل أو عروض الأسعار في حال تمويل الآلات).