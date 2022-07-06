في عيد ميلاد غادة عبدالرازق الـ57.. أبرز المحطات في حياتها الفنية

تحتفل اليوم الفنانة غادة عبدالرازق بعيد ميلادها الـ57، إذ أنها ولدت في 5 يوليو عام 1966، أحبت التمثيل وبدأت شهرتها بالسطوع بعد مشاركتها في مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان القدير نور الشريف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة غادة عبدالرازق:

البداية الفنية في حياة غادة عبدالرازق

وحصلت غادة عبدالرازق على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وبعد مسلسل عائلة الحاج متولي، توالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة، أما في مجال السينما عملت في أفلام عديدة مع المخرج خالد يوسف الذي أعاد اكتشافها في السينما بشكل جديد، وجعلها تظهر بأدوار جريئة تقدم للمرة الأولى على الشاشة.

تزوجت غادة عبدالرازق 11 أو 12 مرة، وكان آخرها زوجها الحالي مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث وقع الزواج منذ عامين، ولديها ابنة وحيدة وهي روتانا القزاز من زوجها الأول، وهي جدة لطفلتين.

غادة عبدالرازق ومحمد سامي وأيمن سلامة

قامت غادة ببطولة مسلسلين من إخراج محمد سامي وتأليف أيمن سلامة، أولهم كان مسلسل «مع سبق الإصرار» عام 2012، وكان من بطولة غادة عبدالرازق، طارق لطفي، روجينا، أحمد راتب، ماجد المصري.

وثانيهم كان مسلسل «حكاية حياة» عام 2013، وكان من بطولة غادة عبدالرازق، طارق لطفي، روجينا، خالد سليم، أحمد زاهر.

بعدها بعام، قامت غادة عبدالرازق ببطولة مسلسل «السيدة الأولي، يرصد المسلسل قصة حياة مريم زوجة رئيس الجمهورية، والتي تتزوجه بعد أن ينفصل عن زوجته الأولى ووالدة أبنائه، طموح مريم كبير فهي تسعى للسيطرة على الحكم خاصة بعد تعرض الرئيس لمحاولة إغتيال، وتكالب جميع رجال السلطة على كرسي الحكم، فهل ستنجح مريم في مبتغاها أم سيفشل مخططها.

علاقة غادة عبدالرازق بالبرامج التليفزيونية

شاركت غادة بالعديد من البرامج التليفزيونية أبرزها: إغلب السقا، SNL بالعربي، الحكاية، رامز تحت الصفر، شيري أستديو، حكايتي مع الزمان، عايشة شو.

وكانت آخر مشاركة لها في السينما من خلال فيلم «حرب كرموز» عام 2018، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة.