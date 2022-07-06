بعد توجيهات السيسي.. جامعات تعلن خططها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

رحب عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بفكرة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التوسع من برامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وضرورة تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل المعتمدة على برامج الذكاء وتكنولوجيا الحاسبات، مؤكدين أن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها، وفقا لنقاط محددة تهدف إلى تأهيل الطلاب وتدريبهم لسوق العمل محليا ودوليا بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وبرامج الذكاء الاصطناعي، وبما يحقق أهداف ورؤية الدولة للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.

برامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة أن يتم التوسع في البرامج الدراسية، التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكذلك أن يكون هناك تدريب شامل للطلاب على هذه البرامج، بما يؤهلهم لمختلف سوق العمل محليا ودوليا، ويحقق رؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.

وقال رئيس الجامعة البريطانية: إننا «متوافقون مع توجيهات القيادة السياسية، ودورنا كجامعة خدمة المجتمع الذي نعيش فيه، وتوجهات الدولة، وهذه التوجيهات سيتم إضافتها ضمن بنود استراتيجية الجامعة لتطبيقها، سواء من ناحية التدريب المكثف للطلاب، أو من حيث إضافة برامج جديدة بكليات الحاسبات والمعلومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي»، مؤكدا أن فكرة إنشاء الجامعة، يكون لخدمة المجتمع الذي تعيش فيه.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لأهداف التنمية المستدامة، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالتوسع من البرامج الدراسية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أو التدريب الشامل للطلاب لتأهيليهم لسوق العمل، مؤكدا أنه سيجر الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، وضع خطط تدريبية مكثفة للطلاب بمختلف البرامج، خاصة الذكاء الاصطناعي تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة نبيلة حسن، عميد كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأهرام الكندية، إن الكلية تعمل على مواكبة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى إنشاء تخصص جديد وهو الذكاء الاصطناعي الذي سيتم تدريسه ولأول مره في عام 2022، لافتة أنه جرى طرحه قبل ذلك في عام 2019، وسيتم تدريسه ولأول مره في هذ العام.

وأكدت عميد الكلية في حديثها لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية طورت في شتى المجالات، خصوصا بعد تحولها للرقمنة وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات تؤدي دورها في مواكبة تلك التطورات، من خلال إعداد أبنائها.

وأضافت أننا ندرب الطلاب ونؤهلهم من الناحية العملية، وليس فقط في النظرية، لمواكبة سوق العمل، وهى من الأشياء المهمة التي تعطى الكلية اهتمام زائد لها، موضحة أن الكلية تضم 4 أقسام بتخصصات مختلفة، بعد انضمام تخصص جديد، ويدرس الطالب في السنة الأولى والثانية الشعبة «عامة»، ثم بعد بعد ذلك يتخصصوا في المجالات الآتية:

تخصصات الكلية

1- علوم الحاسوب.

2- هندسة البرمجيات.

3- شبكات الحاسب.

4- الذكاء الاصطناعي.

وأشارت عميد الكلية، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، يضع لكليات الحسابات والمعلومات، اهتماما كبيرا، إذ تتعلق باهتمامات الدولة الجديدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة، التي أشارت بذلك، لافتًة إلى عدم تحديد شروط الالتحاق بالكلية حتى الآن، وأن ذلك يتوقف على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، لتحديد تلك الشروط، مشيرة إلى استعداد الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد.