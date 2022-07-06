العثور على جثتين لشابين في جراج بالسلام.. والتحريات: «خلصوا على بعض»

عثرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، على جثتين شابين داخل جراج سيارات في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، حيث تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وأفادت التحريات الأولية، بأن مشادات قد نشبت بينهما بسبب الخلافات المالية في الفترة الأخيرة، ما أدى لقيامهما بقتل بعضهما البعض، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم بالقاهرة.

بلاغ بالعثور على جثتين لشابين

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها عقب العثور على جثة شابين موجودين داخل جراج يتبع قسم شرطة سلام ثان، وهما «أحمد إسماعيل»، و«محمود ناصر»، في الثلاثينيات من عمرهما، من أجل كشف ملابسات الواقعة التي أدت إلى وفاتهما، حيث تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

التحريات تكشف أسباب الواقعة

وعقب نقل جثامين الشابين إلى مشرحة زينهم، جرى انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن جثامين الشابين.

وكلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وظروفها ملابساتها والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة، تمهيدا لتفريغها لكشف الغموض، وقررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات، عقب تفريغ كاميرات المراقبة أن هناك خلافات مالية وقعت بين الشابين في الفترة الأخيرة أدت إلى توتر العلاقة بينهما، ونشبت مشادة في يوم الوفاة أدت إلى طعن كل منهما للآخر عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، ولفظا الشابان أنفسهما الأخيرة داخل إحدى الجراجات بمنطقة السلام: «خلصوا على بعض».