موعد صلاة العيد 2022 في سوريا.. وأشهر العادات المشتركة مع المصريين

يستعد عدد كبير من مسلمي العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثيرون وخاصة في دولة سوريا الشقيقة عبر محرك البحث «جوجل»، موعد صلاة العيد 2022 في سوريا.

وأعلنت وزارة الأوقاف السورية، موعد صلاة العيد 2022 في سوريا، بعدما جاءت نتائج رؤيتها لاستطلاع هلال شهر ذو الحجة، متطابقة مع استطلاع رؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، والتي أكدت أن يوم الخميس الماضي هو أول أيام شهر ذو الحجة، ليكون السبت الموافق 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في كلتا البلدين.

وذكرت وزارة الأوقاف السورية، أن موعد صلاة العيد 2022 في سوريا، سيكون في تمام الـ 5:59 صباح يوم السبت القادم، ليبدأ عدد كبير من أبناء الشعب السوري بالتجهيز والتحضير والاستعداد لصلاة العيد.

طقوس العيد في سوريا

وتشترك سوريا ومصر في العديد من الطقوس والعادات المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، أبرزها زيارة القبور لقراءة الفاتحة على أرواحهم في أول أيام العيد، وذلك بعد الخروج مباشرة من المساجد وأداء صلاة العيد، مع وضع الورود علة قبور الموتي.

ومن أبرز العادات المشتركة أيضا، حصول الأطفال على العيدية من الأهالي والأقارب والجيران، وهو ما يطلق عليها السوريون اسم « خرجية العيد»، كما يتوجه السوريون بعد ذلك إلى المنازل والاستعداد لذبح الأضحية.

أشهر الأكلات في عيد الأضحى

ولا تخلو المائدة السورية من العديد من الأكلات الشهية، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، أشهرها التسقية وفتة اللحمة على الفطور، والشاكرية على مائدة الغداء، وهو طبق يتكون من قطع اللحم التي تم طهيها باللبن والنشاء، كما يتم تقديمها إلى جانب الأرز، فضلاً عن الحلويات السورية التي تعد خصيصاً لهذه المناسبة.