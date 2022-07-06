تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق وشروط الالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو الجاري.

التقديم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل، سيكون إليكترونيا عبر موقعها الرسمي على هذا الرابط ، مضيفة أن الخريج سيحصل على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.

مدة الدراسة بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وأكدت الوزارة، أن مدة الدراسة بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، 3 سنوات بشراكة مع شركة إيجيبت جولد، وتضم تخصصات تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

المنهج الدراسي بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

ويشمل المنهج الدراسي بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، عددا من المواد وهي:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

مميزات الالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرصة تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم لمدرسة إيجيبت جولد

وأعلنت الوزارة، عن شروط التقديم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

شروط القبول بمدرسة جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للاتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يـجتاز الطالب الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.