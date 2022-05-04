مدير مدرسة «إيجيبت جولد للذهب»: 400 جنيه حوافز شهرية للطلاب.. «حوار»

كشف نصر محمد المدير الأكاديمي لمدرسة إيجيبت جولد للذهب، عن تفاصيل الدراسة بالمدرسة وآليات القبول بها، موضحاً أنها تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتؤهل الطالب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة خلال فترة الدراسة.

وأضاف «محمد» في حواره لـ«الوطن»، أنه سيجري تخريج الدفعة الأولى من المدرسة خلال شهر يوليو المقبل، لافتاً إلى أنها تعمل وفق منهجية الجدارات، وتخصص حوافز مادية شهرية ومعنوية للطلاب.

في البداية حدثنا عن قواعد القبول بالمدرسة؟

يتوقف القبول بالمدرسة على مجموعة من الشروط أبرزها أن يكون الطالب حاصلا على مجموع 90% في الشهادة الإعدادية، وألا يزيد عن سن 18 عامًا، ثم يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والامتحانات التحريرية

ما هي الامتحانات التحريرية التي يخضع لها الطالب؟

الامتحانات التحريرية تجرى داخل المدرسة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات وأسئلة الذكاء.

وماذا عن المقابلة الشخصية؟

هدفنا الأساسي من المقابلة الشخصية هو التعرف على ميول الطالب ورغبته وسماته الشخصية وما إذا كان يعاني من ضعف نظر.

حدثنا عن طبيعة الدراسة بالمدرسة؟

الدراسة بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية تهتم بالتطبيق العملي، وتشمل 53 ساعة أسبوعياً، منها 10 ساعات للدراسة النظرية، و25 ساعة للدراسة العملية، وتعمل وفق منهجية الجدارات.

ماذا تعني منهجية الجدارات؟

تعني أن يكون الطالب جديرا في إتقان مهنة صناعة الذهب والمجوهرات.

هل تقتصر المدرسة على الذكور فقط؟

النسبة الغالبة في المدرسة من الفتيات، فالصف الثالث الثانوي 75% منه طالبات، والثاني 70%، والأول 50%.

كم عدد طلاب المدرسة حاليا؟

المدرسة حالياً بها 480 طالباً، منهم 91 في الصف الأول الثانوي، و189 في الصف الثاني، و200 في الصف الثالث، ونقبل سنوياً 200 طالب وطالبة.

ما هو مجموع القبول بالمدرسة؟

مجموع القبول بالمدرسة في السنة الأولى كان 230 درجة، والسنة الثانية 250.

ما هي المواد التي يدرسها الطالب؟

يدرس الطلاب المواد التخصصية، والمواد الثقافية وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء بجانب مادة التكنولوجيا.

مَن يقوم بالتدريس؟

تدريس المواد الثقافية يكون من قبل معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أما المواد التخصصية والتدريبات العملية فيجري تنفيذها من خلال خبراء شركة إيجيبت جولد للذهب، وهي الشريك الصناعي للمدرسة.

وماذا عن تخصصات المدرسة؟

المدرسة بها تخصص واحد فقط وهو صناعة الحلي والمجوهرات.

حدثنا عن مكونات مبنى المدرسة؟

المدرسة كلاسيكية الشكل في جميع جدرانها، بداية من بوابة الدخول حتى الطابق العلوي بها، وهي تتكون من مبنيين: الأول هو المبنى الإداري والتعليمي ويتكون من أربعة طوابق، الأول خاص بمكتب مدير المدرسة التنفيذي والمدير الأكاديمي ثم مكاتب العاملين، ويشمل الدور الأول طلاب الصف الثالث الثانوي الفني وكنترول ومعمل العلوم، وفي الدور الثاني مكتبة المدرسة، التي تشمل كتبا في شتى المجالات، ومعمل الكمبيوتر وطلاب الصف الثاني الثانوي، ثم الدور الثالث، ويشمل طلاب الصف الأول الثانوي.

المبنى الثاني وهو المبنى الخاص بالورش ويشمل 9 ورش مختلفة لجميع مراحل صناعة الحلي والمجوهرات، ومنها «التزجة والسبك والجلي وتركيب الأحجار على الشمع وحقن الشمع وهي مرحلة التشجير».

ما هو موعد تخريج الدفعة الأولى من المدرسة؟

سيجري تخريج الدفعة الأولى العام الدراسي الحالي، في شهر يوليو المقبل.

هل هناك نية لافتتاح مدارس في محافظات أخرى؟

نعمل على افتتاح 5 مدارس أخرى في محافظات مختلفة.

هل يجري تخصيص حوافز مادية للطلاب أثناء الدراسة؟

بالفعل تخصص المدرسة حوافز مادية ومعنوية للطالب أثناء الدراسة، الأولى تتمثل في حافز شهري يصل إلى 400 جنيه لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني، و350 جنيهًا لطلاب الصف الثاني، و300 جنيه لطلاب الصف الأول، بالإضافة إلى وجبة غذائية يومية، ثم تشجيع معنوي من خلال العبارات التحفيزية على الجد والاجتهاد.

وماذا عن قواعد التوزيع الجغرافي؟

التقديم في الدفعات المقبلة سيكون مقتصرًا على طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ما هي الكليات المتاحة للطالب بعد التخرج؟

يحق للطالب بعد التخرج الالتحاق بالكليات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، أما كليات الهندسة والفنون التطبيقية والجملية تشترط اجتياز معادلة.