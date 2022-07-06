شاب يقتل شقيقه في سنورس بالفيوم.. «طلب منه فلوس سلف ورفض»

بينما كانت الأم تنظف منزلها وتستعد لاستقبال عيد الأضحى المُبارك، فوجئت بصوت مرتفع من ابنيها، فهرعت على الفور لتتفاجئ بوجود مشاجرة بينهما بسبب خلافاً نشب بينهما بسبب مبلغ مالي ضئيل، وقبل أن تصل الأم إليهما لتبعد كل منهما عن الآخر، استل الأخ الأصغر سكينا وسدد عدة طعنات لشقيقه الأكبر فأرداه قتيلاً، ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه في الحال، وسط صرخات الأم وصدمتها، فيما أبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت على الفور.

شاب يقتل شقيقه

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من أهالي مدينة سنورس بمقتل شاب على يد شقيقه بعد نشوب مشاجرة حادة بينهما بسبب خلافات مالية.

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «علاء ج ال ر»، مبيض محارة، ومقيم خلف مستشفى سنورس المركزي، والذي توفي إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر على يد شقيقه الأصغر.

خلاف مالي السبب

وأكد الأهالي في محضر الشرطة، أنّ شقيق المجني عليه الأصغر هو من قام بقتل شقيقه بسبب خلاف مالي بينهما، ويدعى «سيد»، 26 سنة، ويعمل سائق توك توك، حيث طلب من شقيقه إقراضه المال، ورفض المجني عليه بسبب عدم إعادة شقيقه لما يقترضه منه، فاستل سكيناً وطعنه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتركه جثة هامدة، وفر هارباً.

جرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد بيان كامل بأسباب الوفاة.