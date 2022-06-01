مقتل خمسيني على يد شاب بالفيوم.. السر في «جوز حمام» و70 جنيها

أصوات مشاجرة بين شخصين، جعلت الجميع يخرجون من منازلهم ليروا ماذا يحدث، ومن هم أطراف المشاجرة، ليتفاجئوا بنشوب مشاجرة بين شاب وجارهم الخمسيني، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأيدي، فيما أخرج الشاب من بين طيات ملابسه سلاح أبيض «كتر»، وقام بتمزيق جسد الرجل الخمسيني دون رحمة أو شفقة حتى سقط غارقاً في دمائه على مرأى ومسمع سكان عزبة مأمون بالفيوم، الذين أبلغوا الشرطة واستغاثوا بالإسعاف اعتقاداً منهم أنّ المجني عليه لا يزال على قيد الحياة إلا أنّه قد فارق الحياة.

مصرع خمسيني على يد شاب

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع رجل في العقد الخامس من العمر، تمزيقا بـ«كتر» على يد شاب في عزبة مأمون بمنطقة الصوفي بنطاق القسم، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما على 70 جنيها.

الشرطة تنتقل لمكان الواقعة

وانتقل على الفور، ضباط قسم شرطة ثان الفيوم إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع خمسيني يدعى «توبة» على يد شاب شهرته «بلية»، بسبب مشاجرة بينهما على 70 جنيها، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جوز حمام السبب في المشاجرة

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ سبب المشاجرة هو ثمن «جوز حمام»، حيث اشترى المتهم جوز حمام من القتيل مقابل 70 جنيها، إلا أنّه ماطل في السداد ورفض دفعها، فطالبه المجني عليه بسداد المبلغ، ونشبت بينهما مشاجرة أدت إلى مقتل المجني عليه.

كردون أمني حول منزل المتهم

وانتشرت قوات الشرطة بمسرح الجريمة، وألقت القبض على المتهم بالقتل، كما فرضت كردوناً أمنياً حول منزل القاتل، لحفظ الأمن في المنطقة، ومنع نشوب مشاجرة أخرى بين أسرة القتيل وأسرة القاتل للأخذ بالثأر، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير تفصيلي بالإصابات وأسباب الوفاة.