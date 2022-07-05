استعدادات مكثفة في الحدائق والمناطق السياحية لعيد الأضحى بالفيوم

أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشكيل عدة لجان رقابية، وتكثيف أعمالها بالمرور على المنشآت والمزارات السياحية المختلفة والتأكد من النظافة، ورفع تراكمات القمامة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مجالس المدن، مُشدداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مراجعة منظومة النظافة

ووجّه محافظ الفيوم رؤساء المراكز والمدن، بضرورة مراجعة منظومة النظافة أولاً بأول، وتكثيف الحملات في مختلف الشوارع والميادين، خصوصاً في الحدائق والمتنزهات، مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات لحظة بلحظة، والحفاظ على ظهور المحافظة بشكل حضاري وجمالي أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

رفع كفاءة المتنزهات

ونوّه محافظ الفيوم بضرورة رفع كفاءة المتنزهات والحدائق المختلفة سواء داخل المدينة أو على ضفاف بحيرة قارون، وبحيرة وادي الريان، والأماكن الترفيهية، وكل مواقع المزارات السياحية الأخرى، موجهاً بزيادة أعداد عمال النظافة، وتقسيم عملهم إلى ورديات، مع توفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها للعمل طوال العيد.

تكثيف الحملات على المواقف

وطالب المحافظ مسؤولي المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الفيوم بالتنسيق مع مسؤولي إدارة مشروع المواقف والنقل الجماعي والمرور وتكثيف الحملات على المواقف بداية من اليوم، بالإضافة إلى تكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة؛ لضمان تحقيق أقصى سيولة مرورية في كل الشوارع والميادين والطرق.

منع زيادة تعريفة الركوب

وشدد الأنصاري على ضرورة التصدي للسائقين ومنعهم من استغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة، أو بالانتقال من المحافظة للمحافظات المجاورة، خاصة طريقي الفيوم / القاهرة، والسياحي جنوب بحيرة قارون، مشدداً على منع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة والتاكسي.

لافتات إرشادية بالطرق

أصدر محافظ الفيوم أوامره بضرورة وضع اللافتات والعلامات الإرشادية على طريق بحيرة قارون، بالإضافة إلى الطريق الشمالي لها، مشددًا على ضرورة إلزام السائقين باستكمال خطوط السير الداخلية المحددة لهم، خصوصًا مركبات خط سير الغرق / الفيوم، مشدداً على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق بكل حزم مع كل أنواع الإشغالات.