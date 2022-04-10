تفاصيل مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالفيوم

سيطرت حالة من الفزع والرعب على أهالي قرية النصارية التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وتدخلت النساء، ثم الرجال في المشاجرة، التي بدأت بمشادة كلامية قبل الإفطار، واشتعلت بعد منتصف الليل، حيث تجّمع كبار القرية عقب انتهاء صلاة التراويح لحل الخلاف بين العائلتين ونبذ العنف بينهما نظراً لأنّهم جيران، إلا أنّه خلال جلسة الصلح دخل أحد الأشخاص من طرفي العائلة وضرب كبير عائلة الطرف الآخر، بآلة حادة على رأسه فأراده قتيلاً في الحال.

بلاغ بمقتل شخص

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغاً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، بمقتل أربعيني في العقد الرابع من العمر على يد جاره، ونشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النصارية بنطاق المركز.

لهو الأطفال

وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبينّ مقتل أشرف سعيد نعيمي، 40 عاماً، على يد محمد بكري عبد الحميد، 38 سنة، إثر تلقيه ضربة بآلة حادة على الرأس، خلال جلسة عُرفية بحضور كبار العائلات بقرية النصارية، لحل الخلاف بين العائلتين والذي نشب قبل الإفطار بسبب لهو الأطفال.

مشاجرة بين العائلتين

وعقب مقتل أحد أفراد العائلتين، اجتمع أفراد عائلته حاملين الأسلحة البيضاء والشوم، وهرعوا إلى منزل أسرة القاتل، ونشبت مشاجرة بينهما، وقع خلالها العديد من المصابين، وحاول الجيران التدخل بينهما إلا أنّهما فشلا فأبلغا الشرطة على الفور، فيما فر القاتل هارباً إلى خارج القرية فور ارتكابه جريمته.

السيطرة على المشاجرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة بين الطرفين، وفرضت كردوناً أمنياً بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، كما جرى القبض على عدد من طرفي المشاجرة، فيما يكثف ضباط مركز شرطة أبشواي من جهودهما لضبط القاتل الذي فر هارباً ومعه أداة الجريمة.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير بالإصابات وأسباب الوفاة.