أول كفيف يحصل على ماجستير حاسبات: نسعى لتمكين المعاق بصريا من المعرفة باستقلالية

قال محمد صبحي، رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، إنّه يعمل بمجال التكنولوجيا المساعدة منذ أكثر من 17 عامًا، وأنّه أول معاق بصري يحصل على ماجستير من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أنّ موضوع الماجستير كان يتعلق بتحويل النصوص العربية المصورة إلى نصوص يمكن قراءتها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مشروعات مصر الرقمية

وأضاف صبحي، خلال كلمته في جلسة حوار الشباب، ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات «مصر الرقمية»، أنّه من خلال تطبيق دراسته بالماجستير، سيتم تمكين المعاقين بصريًا من الوصول إلى المعرفة بشكل أكثر سهولة، وتوفير أكبر قدر من الاستقلالية دون الحاجة للاعتماد على الآخرين، ما ينعكس على أن يصبح المعاقين بصريًا أكثر إنتاجية وتفاعلية بالمجتمع.

الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، أنّه اتجه إلى الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة، والأكاديمية لديها حاضنات تساعد المبتكرين في مجال التكنولوجيا المساعدة، تستطيع من خلالها دعمهم بشكل كامل سواء دعم فني أو مادي أو معنوي، لكي يرى إنتاجهم النور.