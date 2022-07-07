المستندات المطلوب للمقابلة الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتي فتح باب التقديم لها لمدة 15 يوما، حتى يوم 20 يوليو المقبل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابطا للراغبين من طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضوابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه من بين شروط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقة ومدارس التعليم المزدوج ومراكز التميز، عقد امتحانات القبول للمتقدمين داخل المدارس المحددة، مشيرا إلى عقد الامتحانات في المدارس في المواعيد المحددة إلكترونيا، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مقابلة شخصية بناء على درجات القبول

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يتم عقد المقابلة الشخصية بناء درجات امتحان القبول، لافتا إلى أنّه يتم تشكيل لجان بالمدارس لعقد المقابلات الشخصية مع المتقدمين، والمديرية المسؤولة عن استلام وفحص المستندات للمتقدمين للمدرسة، كما يتم تحديد الطلاب المقبولين حسب المعايير التي وضعها في كل مدرسة.

المستندات المطلوبة (يوم المقابلة الشخصية)

- حافظة مستندات بلاستيكية.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح.

- أصل إيصال سداد مصروفات الاختبارات والمقابلة الشخصية (100 + 150 جنيه).

- صورتين شخصيتين.

- صورة من بطاقة ولي الأمر.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحية بخلو الطالب من الأمراض.

- أصل إقرار ولي الأمر.

- صورة من شهادة الميلاد.