موعد صلاة العيد 2022 في الصومال.. أجواء احتفالية وتوزيع حلوى «شوشومو»

تصدر موعد صلاة العيد 2022 في الصومال، محركات البحث العالمية، وخاصة مع إعلان وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الصومالية، أن استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة جاء متزامنا مع استطلاع رؤية هلال المملكة العربية السعودية، وإعلان أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون السبت الموافق 9 يوليو الجاري.

موعد صلاة العيد 2022 في الصومال

ويستعد الصوماليون، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بعد تأكيد وزارة الأوقاف، أن موعد صلاة العيد 2022 في الصومال سيكون في تمام الساعة 06:12 صباح يوم السبت المقبل، حيث بدأت المساجد في الاستعداد لاستقبال المصلين منذ بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وتشتهر الصومال بمجموعة من العادات والطقوس المميزة، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يُطلق الصوماليون، النار في الهواء احتفالاً بقدوم العيد، كما تكتظ الأسواق بالأسر والأهالي لشراء الملابس الجديدة، احتفالا باليوم، بينما تحرص النساء، على اقتناء لباس تقليدي جديد يسمى «آليندي أو كوتينو»، وهو عبارة عن وشاح مخطط وممزوج بمجموعة من الألوان وهي «الأصفر، الأحمر، والبرتقالي»، حيث يغطي جسد المرأة الصومالية بالكامل.

الطقوس الصومالية في عيد الأضحى

كما تكتظ الأسواق الصومالية بالخراف، وتحديداً الكبش الصومالي المميز، والذي يتميز عن باقي الدول، حيث يكون الجسد بلون بينما رقبته ورأسه باللون الأسود، ويعد هذا النوع من الكباش هو المصدر الأساسي والرئيسي للحوم في الصومال.

وللمرأة الصومالية دور هام في استقبال العيد، فبمجرد علمها موعد صلاة العيد 2022 في الصومال، تبدأ بإعداد وتجهيز أشهى الحلويات الصومالية، لتستقبل بها الضيوف، ومن أشهرها حلوى «شوشومو»، وهي ساحلية تشتهر بها مدن براوي ومركا والعاصمة مقديشو، وتتميز بشكلها الحلزوني وطعمها المقرمش ويحبها الأطفال بالإضافة إلى حلوى «كلني» التي تشبه العسل إلى حد كبير.