البورصة المصرية تعلن إجازة عيد الأضحى 5 أيام

قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون الفترة من يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 إلى يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، إجازة رسمية في البورصة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي

وشهد منتصف تعاملات الجلسة اليوم، هبوط مؤشرات بشكل جماعي، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% إلى مستوى 8638.37 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.07%، عند مستوى 1658.63 نقطة.

هبوط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي»

فيما هبط مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.14%، في منتصف التعاملات عند مستوى 2439.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.07% عند مستوى 12570.02 نقطة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بشأن إجازة عيد الأضحى 2022، ومن المقرر وفق المعلن عنه رسميا أن تكون إجازة عيد الأضحى 2022 من يوم السبت 9 يوليو 2022 وحتى يوم الخميس 14 يوليو عام 2022 ميلادية، وفقا لما قاله مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيان صادر عن المجلس، مشيرا إلى أنها تكون إجازة مدفوعة الأجر للموظفين بالدولة.