حالة الطقس غدا الخميس 7-7-2022 في مصر.. شبورة ورطوبة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدًا الخميس، الموافق 7 يوليو الحالي، محذرة من ارتفاع شديدة في درجات الحرارة، على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان رسمي، أن طقس الغد، سيكون حار رطب على جميع السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل ليلا على جميع المدن على مستوى الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الخميس

أشار خبراء الأرصاد، إلى أن الطقس سيشهد نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يساهم في تقليل الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، ونسب الرطوبة خلال فترات الليل.

ومن المتوقع أيضا، ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، ما يزيد الإحساس بحرارة الجو، أكثر من الدرجات المعلنة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، بالإضافة إلى شبورة مائية خفيفة صباحا، في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ذكر خبراء الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، والتي جاءت كما يلي وفق بيان الهيئة:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 31 23

مطروح 29 23

السلوم 32 24

سيوة 38 22

بورسعيد 30 23

دمياط 31 23

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 35 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 39 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 28

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 38 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 33 25