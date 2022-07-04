حالة الطقس غدًا الثلاثاء 5-7-2022 في مصر.. العظمى تصل لـ42

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صدر عنها قبل قليل، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالي، حيث يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة، يصاحبه ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس غدًا

وفق توقعات خبراء الأرصاد، بشأن حالة الطقس غدًا، تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، أما على السواحل الشمالية فيكون حارًا رطبًا، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية غدًا

وبحسب بيان الأرصاد، تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ليلاً، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ووفق خبراء الأرصاد فإنّ درجات الحرارة غدًا المتوقعة على الأنحاء كافة، جاءت كما يلي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 24

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 25

نخل 36 18

نويبع 37 25

طابا 36 23

كاترين 32 18

الطور 38 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

إدفو 42 28

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 29