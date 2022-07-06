التوقعات تشير إلى حدوث ركود عالمي.. كيف تتجاوز هذه الظاهرة؟

أصبح حدوث ركود اقتصادي عالمي أمرًا وشيكا، وهو ما يجعل الكثيرين يعيشون في قلق بشأن أموالهم، نحو 74% من المستهلكين الأمريكيين قلقون بشأن الركود، وفقًا لمسح جديد من Empower and Personal Capital.

%85 يشعرون بالقلق بشأن التضخم

بالإضافة إلى ذلك يشعر 85% بالقلق بشأن التضخم، ويشهد 56% بالفعل انخفاض مستوى معيشتهم، وفقًا لمسح شمل 2000 شخص في الولايات المتحدة، أجرته The Harris Poll. بحسب CNBC.

قال المخطط المالي المعتمد بول دير، نائب الرئيس في Personal Capital: «بالطبع نريد التركيز على تجاوز الركود وسيكون البعض قادرًا على القيام بذلك بسهولة أكثر من الآخرين».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير ما يمكنك فعله استعدادًا لحدوث الركود سواء كان الركود قريبًا أو بعيدًا، وذلك من خلال بعض النصائح بحسب بحسب CNBC:

تحديث سيرتك الذاتية

قال بول دير: «يتعين على الناس الاستعداد لأمن وظيفي أقل بشكل عام، مع بلوغ التوظيف أعلى مستوياته على الإطلاق، بطبيعة الحال سينخفض ​​التوظيف لذلك من الذكاء تحديث سيرتك الذاتية الآن حتى تكون جاهزًا إذا كان هناك تسريح للعمال».

تقليل النفقات

اقترح لاسوس أن تبدأ في النظر إلى المكان الذي يمكنك فيه تقليص الإنفاق، فكر في المكان الذي تريد أن تكون ميزانيتك.

قال لاسوس: «عليك أن تفكر في ماذا لو، ماذا لو انخفض الدخل الخاص بي؟ ماذا لو تعطلت سيارتي؟ ماذا لو ارتفع إيجاري؟».

وأضاف: «ابدأ في النظر إلى كل تلك الأشياء المثيرة للاهتمام التي تنفق عليها الأموال وحاول إيجاد طرق لتقليل تلك النفقات».

قم بتجميع صندوق الطوارئ الخاص بك

يوصي معظم المستشارين الماليين بالحصول على مدخرات كافية لتغطية نفقات المعيشة من ثلاثة إلى ستة أشهر، قد يكون من المفيد إعادة النظر اعتمادًا على ظروفك الخاصة.

سداد الديون

إذا كنت تتحمل أي دين عالى الفائدة، فابدأ في التركيز على سداده كما توصي.

لن يساعدك ذلك فقط على الاستعداد إذا فقدت وظيفتك، ولكن من المتوقع أيضًا أن ترتفع الأسعار استجابة لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

عليك بالاستثمار

قد تجعلك تقلبات السوق الأخيرة تفكر في الخروج من السوق، ومع ذلك من المهم أن تبقي عواطفك تجاه استثمار أموالك تحت السيطرة.

لا تقم باتخاذ قرار استثماري عندما تشعر بالذعر أو عندما تكون خائفًا، عليك أن تحاول التراجع عن ذلك لاتخاذ قرارات معقولة.