أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر تراجع أسبوعي وسط مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها لانخفاض أسبوعي، حيث غذت زيادة أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد.

هبط خام برنت 56 سنتا أو 0.5% إلى 119.25 دولار للبرميل في تعاملات منتصف اليوم، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 0.7% إلى 116.81 دولار.

كان خام برنت في طريقه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع، كما اتجه خام الولايات المتحدة لتحقيق أول انخفاض له في ثمانية أسابيع، تماشيًا مع هبوط في أسواق الأسهم وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل، حيث قامت عدة بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال كالوم ماكفيرسون ، رئيس السلع في مؤسسة «إنفيستك»، إن «تأثير المناخ العام بدأ يسيطر على تحركات سوق النفط في الأيام الأخيرة».

موقف الاتفاق النووي الإيراني

قالت الحكومة الأمريكية إنه بينما تسعى للدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، فإنها ستواصل استخدام العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات من إيران.

يقدر المحللون أن الاتفاق النووي، وما سيترتب عليه من رفع العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني يمكن أن تضيف ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا إلى الأسواق العالمية.

وقال محللو مؤسسة أبحاث «إيه إن زد» في مذكرة إن سوق النفط «كانت تراقب المفاوضات بين الغرب وإيران تحسبا لإحياء الاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة، وهو ما أعاد التركيز على قضايا جانب الإمداد الجارية في السوق».

سوق النفط العالمية لا تزال تظهر بوادر «اضطراب»

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن سوق النفط العالمية لا تزال تظهر بوادر «اضطراب»، وألقى باللوم على الشكوك بشأن تعافي إنتاج النفط في ليبيا وإيران وفنزويلا ونقص البنية التحتية للطاقة.