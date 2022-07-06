التعليم تعلن شروط التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحكام و الشروط للتقديم في مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، مؤكدة أنه لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى لأي جهة تحت أي مسمى خلال جميع إجراءات عملية التقديم باستثناء المصروفات الدراسية الحكومية، جميع المصروفات والمبالغ المدفوعة غير مستردة.

لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية باستثناء المصروفات

وقالت وزارة التربية والتعليم، على الموقع الرسمي لها، إن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية ولا يوجد أي منافذ أو مندوبين أو شركاء آخرين للتقديم، والوزارة غير مسؤولة عن أي طلب تقديم يتم خارج المنصة الإلكترونية، اولدفع يكون فقط من خلال شبكات الدفع الإلكتروني المذكورة على المنصة الإكترونية، الوزارة غير مسؤولة عن أي دفع يكون خارج تلك الشبكات.

لا يتم دخول امتحان القبول إلا بعد سداد الرسوم

وأشارت وزارة التعليم، أن التقديم متاح فقط على النماذج /المدارس/ التخصصات التي تتناسب مع مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية ومحل السكن، ولا يتعدى إجمالي رغبات الطالب نموذجين من الثلاتة نماذج المتاحة (التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز).

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يتم دخول امتحان القبول إلا بعد سداد الـ100 جنيه مصري رسوم الامتحان من خلال شبكات الدفع الإلكتروني، يجب استيفاء جميع المستندات المطلوبة لدخول المقابلة الشخصية.

تحديد الطلاب المقبولين حسب المعايير

ولفتت الوزارة، إلى أنه في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة يحق للجنة المقابلات الشخصية رفض قبول الطالب، تقوم لجان المقابلات الشخصية بتحديد الطلاب المقبولين حسب المعايير التي تقرها كل مدرسة/مديرية ولا يجوز الطعن على نتائج اللجان.