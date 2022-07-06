الكشف على 2231 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر موسى عمران التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشارت المديرية خلال بيان لها، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة لتفعيل تخصص المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل، والرمد، ومناظير الجهاز الهضمي»، وتم توفير العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ندوات توعية صحية لأهالي القرية

وقامت القافلة الطبية خلال اليومين، بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2231 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.