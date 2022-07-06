الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ورطوبة ورياح

كشف خبراء الرصد والتتبع في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال خبراء الأرصاد إنّ الأيام المقبلة تشهد طقسا شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، إضافة إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر وحتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، فضلا عن نشاط الرياح وارتفاع الرطوبة نهارًا عن المتوقع، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الطبيعي.

توقعات درجات الحرارة خلال 72 ساعة

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الجمهورية والمدن والمحافظات، وفق بيان الأرصاد كما يلي:

درجات الحرارة الخميس 7 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 8 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة السبت 9 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغري 29.