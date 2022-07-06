درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-7-2022 في مصر.. الإسكندرية تصل لـ36

أعلن خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد، عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 يوليو الجاري، فضلا عن حالة الطقس المتوقعة على كل المدن والأنحاء، وذلك من خلال بيان رسمي صادر عن الهيئة اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ووفق خبراء الأرصاد فإنّ درجات الحرارة اليوم المتوقعة على الأنحاء كافة، جاءت كما يلي:

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 36 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 23

مطروح 29 23

السلوم 32 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 35 18

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 39 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 27

حلايب 35 29

رأس حدربة 33 28

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنَّ حالة الطقس اليوم الأربعاء يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، أما على السواحل الشمالية فيكون حارًا رطبًا، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ليلاً، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 و3 درجة مئوية.