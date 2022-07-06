بالمستندات.. حمادة مجدي يكذب اتهامات الحسيني بسرقته أغنية «مال الناس»

وجه المطرب الشعبي محمود الحسيني اتهامات لحمادة مجدي وأحمد شيبة بأن أغنيتهما الجديدة «مال الناس» مسروقة، وقد طرحا البرومو الدعائي لها قبل أيام، مما أثار أزمة بينهم خلال الساعات القليلة الماضية.

حمادة مجدي يكذب محمود الحسيني

ومن جانبة قال حمادة مجدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، وأنه تسلم كلمات الأغنية منذ فترة طويلة، موضحا: «أنا معايا ورق يثبت اللي بقوله، ولو هو معاه ورق يوريني ويطلعه للناس».

محمود الحسيني يتهم شيبة وحمادة مجدي بسرقة أغنية مال الناس

وكان محمود الحسيني نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مشيرا إلى أنه ما يزال يواصل تسجيل أغنية «مال الناس»، تمهيدًا لطرحها الفترة المُقبلة، مؤكدا أنه يُغنيها كاملة على المسرح خلال الأفراح التي يُحييها: «اسألوا عبدالسلام العازف، الأغنية دي بتاعة مين أنا مش بتاع مشاكل، ومش بحب المشاكل».

واستطرد الحسيني: «من فترة طلعت مع عبدالسلام، وقلت كوبليه من الأغنية الجديدة، وقلت متاكلش مال الناس.. مال الناس كناس.. وإحنا درجة أولى وأنتم درجة تالتة.. أغنية جديدة قلتها في فرح ولسه بخلص تسجيلها.. لاقيت حمادة مجدي وشيبة بيعلنوا عن الأغنية».